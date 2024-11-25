В России снова заявили о планах исключить талибов из чёрного списка

Афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что на встрече с делегацией Афганистана секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу анонсировал планы исключить движение «Талибан»*(под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «чёрного списка» организаций.

Встреча делегаций России и Афганистана состоялась в понедельник. Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что в Москве ожидают скорого объявления об исключении талибов из списков террористических организаций России.