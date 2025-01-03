Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 10:49

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули бои

TOLOnews: Армии Афганистана и Пакистана возобновили перестрелки на границе

На границе Афганистана и Пакистана возобновились перестрелки между военными подразделениями двух государств. Об этом сообщает портал TOLOnews со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Хост в Афганистане.

По данным издания, рано утром 3 января военные пакистанской армии из миномётов обстреляли три населённых пункта в указанной афганской провинции. Пресс-секретарь губернатора Хоста Мостагфар Горбаз отметил, что были атакованы деревни Ирокам, Кагах и Гераб. По его словам, военные Афганистана «дали решительный отпор нападению пакистанской армии». О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Неизвестные напали на сотрудника индийской дипмиссии в Афганистане
Неизвестные напали на сотрудника индийской дипмиссии в Афганистане

Напомним, 28 декабря на границе Афганистана и Пакистана произошли вооружённые столкновения. Ударам, по данным афганского оборонного ведомства, подверглись «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». В МИД РФ отметили, что Москва обеспокоена эскалацией на указанной границе. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, жертвами вооружённых столкновений становятся также мирные жители двух государств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • пакистан
  • Афганистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar