На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули бои

На границе Афганистана и Пакистана возобновились перестрелки между военными подразделениями двух государств. Об этом сообщает портал TOLOnews со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Хост в Афганистане.

По данным издания, рано утром 3 января военные пакистанской армии из миномётов обстреляли три населённых пункта в указанной афганской провинции. Пресс-секретарь губернатора Хоста Мостагфар Горбаз отметил, что были атакованы деревни Ирокам, Кагах и Гераб. По его словам, военные Афганистана «дали решительный отпор нападению пакистанской армии». О жертвах и разрушениях пока не сообщается.