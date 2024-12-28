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28 декабря, 15:28

На границе Афганистана и Пакистана произошли вооружённые столкновения

Военнослужащие Афганистана атаковали несколько районов Пакистана в ответ на авиаудар, произведённый по афганской армии. Эта информация поступила от Министерства обороны Афганистана.

В ведомстве уточнили, что военные Афганистана атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников». Удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

По данным иранского агентства Tasnim, в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера 27 декабря идут бои между сторонниками талибов* и пакистанскими военными.

Ранее сообщалось, что в Афганистане напали на сотрудника консульства Индии. Местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить личности злоумышленников.

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* Деятельность движения запрещена по решению ООН

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Алена Пенчугина
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