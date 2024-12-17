В Госдуме приняли закон, позволяющий убрать «Талибан»* из списка запрещённых
Движение «Талибан»* скоро может перестать быть запрещённым. В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий исключать ранее признанные террористическими организации из списка «запрещёнки». В частности, речь идёт о международных организациях.
Теперь генеральный прокурор России или его заместитель могут при наличии фактов, подтверждающих, что организация прекратила свою террористическую деятельность, снять запрет. В российском законодательстве отсутствовал механизм для приостановления запрета на деятельность таких группировок. Внесённые поправки в закон направлены на устранение этого правового пробела.
Разговоры, что «Талибан»* могут в России убрать из списка запрещённых организаций, идут уже давно. В конце ноября про это начал говорить секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что с талибами* «надо выстраивать отношения».
* Деятельность движения запрещена по решению ООН
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