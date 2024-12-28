МИД: Россия обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе
Обострение ситуации на границе Афганистана и Пакистана вызывает у России обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, жертвами вооружённых столкновений становятся в том числе и мирные жители двух государств.
«В Москве обеспокоены эскалацией напряжённости на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица», — отметила она.
В связи с этим российская сторона обратилась к участникам конфликта с настоятельным призывом проявить сдержанность и наладить конструктивный диалог для урегулирования спорных вопросов.
Минобороны Афганистана сообщило об атаке на несколько районов Пакистана 28 декабря. Ударам, по данным ведомства, подверглись «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников».
Telegram / МИД России