МИД: Россия обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе

Обострение ситуации на границе Афганистана и Пакистана вызывает у России обеспокоенность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, жертвами вооружённых столкновений становятся в том числе и мирные жители двух государств.

«В Москве обеспокоены эскалацией напряжённости на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица», — отметила она.

В связи с этим российская сторона обратилась к участникам конфликта с настоятельным призывом проявить сдержанность и наладить конструктивный диалог для урегулирования спорных вопросов.