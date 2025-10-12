Валдайский форум
11 октября, 21:56

Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В афганском оборонном ведомстве подчеркнули, что целью «операции возмездия» было нанесение удара по центрам сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда. Операция, по их данным, завершилась в полночь и прошла успешно, о чём говорится в заявлении.

В Минобороны Афганистана подчеркнули, что причиной операции стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны, а также авиаудары Пакистана. В случае повторения подобных действий, вооружённые силы Афганистана готовы дать решительный отпор, чтобы защитить свои границы.

«Операция завершилась в полночь <...> и была успешной», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее на границе Афганистана и Пакистана, вдоль линии Дюранда, возобновились ожесточённые бои. Провинции Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Как минимум двенадцать пакистанских военных погибли в ходе столкновений.

