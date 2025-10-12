Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия»

В афганском оборонном ведомстве подчеркнули, что целью «операции возмездия» было нанесение удара по центрам сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда. Операция, по их данным, завершилась в полночь и прошла успешно, о чём говорится в заявлении.

В Минобороны Афганистана подчеркнули, что причиной операции стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны, а также авиаудары Пакистана. В случае повторения подобных действий, вооружённые силы Афганистана готовы дать решительный отпор, чтобы защитить свои границы.

«Операция завершилась в полночь <...> и была успешной», — говорится в заявлении.