Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 05:37

Названа причина взрыва на афганской военной базе Баграм, которую жаждет получить Трамп

Взрыв на военной базе Баграм прогремел в ходе уничтожения старых боеприпасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Причиной взрыва, который прогремел в воскресенье неподалеку от военной базы в уезде Баграм в афганской провинции Парван стало уничтожение старых боеприпасов. Об этом сообщил информационный портал Tolo news со ссылкой на полицию.

«Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времён», — говорится в сообщении.

В заявлении провинциального управления полиции подчёркивается, что взрыв был проведён под контролем, с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Трамп захотел вернуться в Афганистан
Трамп захотел вернуться в Афганистан

Ранее сообщалось, что Афганистан отклонил требование американского лидера Дональда Трампа вернуть США авиабазу Баграм. Представитель правительства талибов* отверг возможность заключения соглашения, несмотря на угрозы санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат заявил о полной самостоятельности Афганистана, подчеркнув, что страной управляет её народ, а не внешние игроки.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar