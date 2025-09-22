Названа причина взрыва на афганской военной базе Баграм, которую жаждет получить Трамп
Взрыв на военной базе Баграм прогремел в ходе уничтожения старых боеприпасов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei
Причиной взрыва, который прогремел в воскресенье неподалеку от военной базы в уезде Баграм в афганской провинции Парван стало уничтожение старых боеприпасов. Об этом сообщил информационный портал Tolo news со ссылкой на полицию.
«Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времён», — говорится в сообщении.
В заявлении провинциального управления полиции подчёркивается, что взрыв был проведён под контролем, с обеспечением всех необходимых мер безопасности.
Ранее сообщалось, что Афганистан отклонил требование американского лидера Дональда Трампа вернуть США авиабазу Баграм. Представитель правительства талибов* отверг возможность заключения соглашения, несмотря на угрозы санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат заявил о полной самостоятельности Афганистана, подчеркнув, что страной управляет её народ, а не внешние игроки.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.