«Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времён», — говорится в сообщении.

В заявлении провинциального управления полиции подчёркивается, что взрыв был проведён под контролем, с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Ранее сообщалось, что Афганистан отклонил требование американского лидера Дональда Трампа вернуть США авиабазу Баграм. Представитель правительства талибов* отверг возможность заключения соглашения, несмотря на угрозы санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат заявил о полной самостоятельности Афганистана, подчеркнув, что страной управляет её народ, а не внешние игроки.