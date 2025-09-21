Взрыв прогремел у ворот авиабазы Баграм, которую захотел заполучить Трамп

У входа на военную базу в афганском уезде Баграм (провинция Парван) прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Jomhur со ссылкой на источники.

«Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвёртых ворот авиабазы Баграм, известных под названием «Си дукан», — говорится в публикации.

КПП «Си Дукан» – ключевой пункт на базе, через который проходит значительный поток перемещений. Агентство отмечает, что ограниченный доступ к военному объекту затрудняет получение оперативной информации.

Ранее сообщалось, что Афганистан отклонил требование американского лидера Дональда Трампа вернуть США авиабазу Баграм. Представитель правительства талибов* отверг возможность заключения соглашения, несмотря на угрозы санкций. Командующий афганской армией Фасихуддин Фитрат добавил, что Афганистан самостоятелен и управляется собственным народом, не полагаясь на внешние силы.