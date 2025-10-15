В Белоруссии заявили о создании в ЕС независимого от США и НАТО ядерного компонента

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о формировании в Европе независимого ядерного компонента, не связанного с США и НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«(Европейскими странами. — Прим. Life.ru) повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединённых Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент», — сказал Хренин.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания предложили создать общеевропейский «ядерный зонтик», предусматривающий координацию арсеналов двух стран для усиления безопасности ЕС. Инициатива предполагает осторожную координацию, а не совместное применение ядерного оружия. Для Франции это возможность укрепить позиции в Европе после провала сделки с Австралией.