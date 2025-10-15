Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:35

В Белоруссии заявили о создании в ЕС независимого от США и НАТО ядерного компонента

Виктор Хренин. Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин. Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о формировании в Европе независимого ядерного компонента, не связанного с США и НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«(Европейскими странами. — Прим. Life.ru) повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединённых Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент», — сказал Хренин.

В Белоруссии заявили об угрозах от «бронированного кулака» НАТО
В Белоруссии заявили об угрозах от «бронированного кулака» НАТО

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания предложили создать общеевропейский «ядерный зонтик», предусматривающий координацию арсеналов двух стран для усиления безопасности ЕС. Инициатива предполагает осторожную координацию, а не совместное применение ядерного оружия. Для Франции это возможность укрепить позиции в Европе после провала сделки с Австралией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Белоруссия
  • Иван Демидов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar