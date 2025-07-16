Bloomberg: Париж и Лондон предлагают Европе ядерный щит, но не всё так просто

Предложение прозвучало во время визита Эммануэля Макрона в Лондон. Президент Франции и премьер Британии Кир Стармер обозначили концепцию как осторожную координацию, а не совместное применение ядерного оружия. Для Макрона это шаг к укреплению позиций Франции в Европе — особенно после дипломатического удара от Австралии в рамках AUKUS. Он также налаживает оборонные связи с Польшей и Швецией. Однако реализация проекта вызывает вопросы. Британский арсенал сильно зависит от США, поскольку основан на американских ракетах. А модернизация обоих арсеналов может обойтись в 100 миллиардов евро, подсчитали в Bruegel. Аналитики считают, что даже без боевого применения координация — через обмен разведданными и технологиями — способна повысить уровень безопасности в Европе.