15 октября, 15:24

В Госдуме попросили Бастрыкина проверить игры мигрантов с тушей козла в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Charlie Orellana

Депутат Госдумы Валерий Селезнёв направил официальный запрос председателю СК России Александру Бастрыкину с требованием проверить информацию о жестоких играх мигрантов с тушей козла в Подмосковье. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

Парламентарий указал, что в деревне Коняшино Раменского района мигранты проводят конные соревнования, используя в качестве спортивного снаряда тушу животного с отрубленной головой.

По словам депутата, местные жители, включая детей, вынуждены наблюдать за жестокими играми, которые нарушают установленные законом принципы гуманного отношения к животным. В связи с этим он просит главу СК провести всестороннюю проверку и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

«На основании изложенного, прошу вас, уважаемый Александр Иванович, поручить провести всестороннюю проверку изложенных обстоятельств и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в письме Селезнёва.

Ранее в подмосковном Подольске было зафиксировано публичное разделывание животных во дворе жилой многоэтажки. На видео видна металлическая конструкция гаража и группа людей на бетонной площадке с разделанными тушами баранов и коровы, а также большая лужа крови. Местные жители жаловались на невозможность нормально дышать и открыть окна из-за сильного запаха крови, распространившегося по двору.

Анастасия Никонорова
