15 октября, 15:01

Минэнерго: Готовность энергосистемы России к зиме достигла 96%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Подготовка российской энергосистемы к предстоящему осенне-зимнему периоду близка к завершению, общий уровень готовности оценивается в 96%. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв.

«На сегодняшний момент мы оцениваем так, что более 96% подготовки мы уже сделали. Ещё есть время завершить эту работу»,заявил Цивилёв.

Министр энергетики отметил, что документальная подготовка должна быть полностью завершена к 7 ноября, который является крайним сроком для оформления всех необходимых документов.

Цивилёв добавил, что ведомство ожидает обновления рекордов энергопотребления в пиковые зимние периоды, которые могут превзойти летние максимумы 2025 года. Глава ведомства ранее указывал, что национальная энергетическая сеть успешно справилась с летними пиками потребления и периодами аномально высоких температур, функционируя без нареканий.

Топ-5 обогревателей для квартиры: какой реально сэкономит вам деньги зимой

