Депутат подсказал россиянам способ получить перерасчёт за отопление

Граждане смогут получить перерасчёт платежей за отопление в случае его несвоевременного включения. Об этом «Постньюс» заявил депутат Госдумы Александр Якубовский, комментируя новый правительственный законопроект. Парламентарий уточнил, что для должностных лиц предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.

«В Госдуме поддержали в первом чтении правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Речь о случаях, когда не устраняются замечания комиссий, срываются сроки согласования и публикации документов», — сообщил Александр Якубовский.

Депутат пояснил, что при выявлении нарушений гражданам следует последовательно обращаться в управляющую организацию, Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, после чего требовать перерасчет согласно установленным правилам. Законопроект направлен на укрепление дисциплины и персональной ответственности при подготовке к отопительному периоду.

Ранее сообщалось, что подача тепла в жилые дома Петербурга началась вчера, 25 сентября, с 9:00 утра в форме периодического протапливания. Первыми тепло получат социальные учреждения, а управляющим компаниям рекомендовано начать подачу тепла с этой даты, если собственники жилья не установили другой срок. Дата начала полноценного отопительного сезона будет определена позже, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опустится ниже +8°C в течение пяти дней.