Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

Подача тепла в жилые дома Санкт-Петербурга начнётся в среду, 25 сентября, сообщил губернатор города Александр Беглов. Уже в 9:00 утра в городе стартует периодическое протапливание.

«В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха с 9:00 часов 25 сентября в городе начнётся периодическое протапливание. Сегодня подписано соответствующее распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению», — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Первыми тепло получат социальные учреждения. Управляющим компаниям также рекомендовано начать подачу тепла с этой даты, если собственники жилья не установили другой день. При этом дата начала полноценного отопительного сезона будет определена позже, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно держаться ниже +8°C в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что жителям центральной России следует ожидать возможного начала отопительного сезона в ближайшее время. Согласно нормативам, отопление включают при устойчивом переходе среднесуточной температуры ниже +8°C в течение пяти дней. Прогноз указывает, что в предстоящий период ночные температуры составят около +0,5°C, дневные — от +9 до +14°C, что соответствует среднесуточному значению +7—7,5°C.