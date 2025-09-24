Интервидение
24 сентября, 01:36

Life.ru выяснил, когда жителям центральной России включат отопление в домах

Синоптик Шувалов: Отопление включают при пятидневном похолодании ниже +8°C

Обложка © Freepik

Жителям центральной России стоит приготовиться к возможному началу отопительного сезона в ближайшее время. Синоптик и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов эксклюзивно для Life.ru рассказал, при каких условиях в домах включат отопление.

«Насколько мне известно, согласно нормативным документам коммунальной службы, отопление включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд опускается ниже +8 градусов Цельсия. Это установлено для того, чтобы обеспечить комфортные условия проживания и предотвратить возможные проблемы с холодом в квартирах», — отметил эксперт.

По словам специалиста, согласно прогнозам, температура будет близка к указанным критериям как минимум до начала октября. Ночью ожидаются температуры около +0,5°С, а днём — от +9 до +14 градусов, что даёт среднесуточное значение примерно +7—7,5°С. С точки зрения нормативов, условия для запуска отопительного сезона практически созданы.

Синоптик подчеркнул, что решение о включении отопления принимают не метеорологи, а руководители коммунальных служб. Именно от них зависит, когда системы будут запущены в домах.

«Исходя из текущих данных, можно предположить, что отопление может быть включено уже в течение ближайшей недели, поскольку жильцы фактически уже некоторое время находятся в условиях, когда температура дома может быть недостаточно комфортной», — заключил Шувалов.

Ранее специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила о возможности включения отопления в Москве уже в конце сентября, когда среднесуточная температура устойчиво опустится ниже +8 градусов. В социальных объектах Подмосковья отопление появится с 23 сентября, а в жилых домах с 29 сентября по 1 октября. К концу недели ожидается дальнейшее снижение температуры: до +10 градусов днём и +3…+4 градусов ночью.

