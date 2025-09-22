Жителям Подмосковья рассказали, когда включат отопление

В социальных объектах Московской области отопление появится уже во вторник, 23 сентября, в жилых домах его включат через неделю. Соответствующая информация была распространена пресс-службой губернатора и правительства региона.

Согласно утверждённому графику, среда станет первым днём подачи тепла в школы, детские сады и медицинские учреждения. Жилые здания начнут подключать к системе теплоснабжения с 29 сентября по 1 октября, что обусловлено прогнозируемым понижением температур. По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, синоптики предсказывают снижение температурных показателей до +10 градусов днём и +3...+4 градусов ночью к концу недели, а 27 сентября возможно выпадение осадков в виде снега.

Подготовка к отопительному сезону ведётся в плановом режиме с 15 сентября, когда начались пробные топки. На текущий момент проверка завершена на 78% из 2 776 котельных региона, на остальных 606 объектах работы будут завершены в течение этой недели. В ходе испытаний специалисты проверяют работоспособность котлов, насосного оборудования, систем автоматики и безопасности, а также регулируют давление в теплосетях для обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям.