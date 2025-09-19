Владимир Путин
19 сентября, 00:44

Жителям новостроек могут начать включать батареи позже всех

Депутат Кошелев предложил гибкое регулирование отопительного сезона в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Госдуме предложили отказаться от единого старта отопительного сезона и перейти к гибкой системе. Первый зампреда Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что тепло должны подавать в первую очередь в старые дома с большими теплопотерями, а новостройки подключать последними.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко», – пояснил парламентарий РИА «Новости».

Он отметил, что отопление можно включать не сразу во всём районе, а в первую очередь в аварийных домах с неутеплёнными фасадами. Аналогично весной – начинать отключение стоит с новых и хорошо утеплённых зданий.

«Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев», – добавил Кошелев.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин запретил завышать тарифы ЖКХ в регионах. Президент подчеркнул, что контроль со стороны депутатов обязателен, чтобы люди не переплачивали за коммунальные услуги.

Юния Ларсон
