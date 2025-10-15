На Камчатке суд арестовал бросившего гранату в сослуживцев военного

Военнослужащий на Камчатке, устроивший стрельбу и бросивший гранату в сослуживцев, арестован на два месяца по решению 35-го гарнизонного суда. В результате инцидента двое военных погибли на месте, ещё один получил тяжкие ранения.

По данным суда, конфликт произошёл на пункте временной дислокации. Подозреваемый, действуя «по надуманным основаниям», сначала метнул в сослуживцев боевую гранату, а затем открыл по ним огнь из автомата. После этого он скрылся с места происшествия с оружием.

В тот же день его обнаружила военная полиция. При задержании военнослужащий выстрелил в полицейского, который, в свою очередь, ответным огнем ранил нападавшего.