Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 06:56

Американская сеть 7-Eleven может открыться в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NP27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NP27

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может открыться в России в 2026 году. По данным SHOT, компания из Техаса зарегистрировала в РФ 8 товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.

Но из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык всё получилось оформить только со второго раза.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Сейчас по всему миру открыто около 83 485 магазинов в 17 странах мира.

Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson
Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar