Американская сеть 7-Eleven может открыться в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NP27
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может открыться в России в 2026 году. По данным SHOT, компания из Техаса зарегистрировала в РФ 8 товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.
Но из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык всё получилось оформить только со второго раза.
7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Сейчас по всему миру открыто около 83 485 магазинов в 17 странах мира.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.