Американская сеть 7-Eleven может открыться в России

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может открыться в России в 2026 году. По данным SHOT, компания из Техаса зарегистрировала в РФ 8 товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.

Но из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык всё получилось оформить только со второго раза.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Сейчас по всему миру открыто около 83 485 магазинов в 17 странах мира.