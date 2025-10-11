Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandor Szmutko
Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson, принадлежащий компании Dyson Technology Limited. Об этом пишет ТАСС.
Заявка из Великобритании была подана 24 февраля 2025 года. Срок действия регистрации составит десять лет с момента подачи. Регистрация охватывает бытовую технику, устройства для уборки и ухода за волосами, аудиоприборы, игрушки, а также услуги по ремонту, обслуживанию и аренде оборудования.
А ранее американская компания «Лоран Компани» зарегистрировала в России товарный знак Polo для продажи косметической продукции. Это открывает путь для выхода бренда Polo на российский рынок косметики, включая широкий ассортимент продукции по уходу за телом: ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и другие косметические товары.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.