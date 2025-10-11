Роспатент зарегистрировал товарный знак Dyson, принадлежащий компании Dyson Technology Limited. Об этом пишет ТАСС.

Заявка из Великобритании была подана 24 февраля 2025 года. Срок действия регистрации составит десять лет с момента подачи. Регистрация охватывает бытовую технику, устройства для уборки и ухода за волосами, аудиоприборы, игрушки, а также услуги по ремонту, обслуживанию и аренде оборудования.

А ранее американская компания «Лоран Компани» зарегистрировала в России товарный знак Polo для продажи косметической продукции. Это открывает путь для выхода бренда Polo на российский рынок косметики, включая широкий ассортимент продукции по уходу за телом: ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и другие косметические товары.