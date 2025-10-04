Ещё один западный бренд зарегистрировал товарный знак в России

Американская компания «Лоран Компани» зарегистрировала в России товарный знак Polo для продажи косметической продукции. Решение о регистрации было принято в сентябре 2025 года, выяснили в РИА «Новости», изучив базу Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в феврале 2025 года. В сентябре ведомство приняло положительное решение. Это открывает путь для выхода бренда Polo на российский рынок косметики, включая широкий ассортимент продукции по уходу за телом: ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и другие косметические товары.

Ранее стало известно, что французский дом моды Louis Vuitton подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки были направлены из Франции 1 октября 2025 года и включают различные варианты логотипа компании. Два из них регистрируются по пяти классам Международной классификации товаров и услуг, охватывающим научные разработки, управление бизнесом, банковские и финансовые операции, образовательную деятельность и дизайн интерьеров.