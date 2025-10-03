Валдайский форум
3 октября, 18:49

Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Enjoy The Life

Швейцарский производитель часов Rolex зарегистрировал пять товарных знаков в России до 2034 года. Эти сведения стали известны из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА «Новости».

Компания подавала заявки на словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller в декабре прошлого года. Официальное решение о регистрации указанных товарных знаков было вынесено российским ведомством в октябре текущего года. Ранее швейцарское издание Tages Anzeiger сообщало о приостановке деятельности Rolex на российском рынке вместе с другими компаниями. При этом журналисты отмечали, что производитель часов не исключал возможности своего возвращения в страну в перспективе.

Ранее сообщалось, что Christian Dior зарегистрировал новый товарный знак в России. Французский модный дом Dior получил патент на ювелирные изделия из коллекции Bois de Rose. Заявка находилась на рассмотрении с августа 2024 года.

Юлия Сафиулина
