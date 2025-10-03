Louis Vuitton направил в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

Французский дом моды Louis Vuitton подал в Роспатент заявки на регистрацию трёх товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС, изучив базы ведомства.

Все заявки датированы 1 октября 2025 года и отправлены из Франции. Они включают различные варианты логотипа компании.

Два товарных знака регистрируются по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), касающимся научных разработок, управления бизнесом, банковских и финансовых операций, образовательной деятельности и дизайна интерьеров. Ещё один знак регистрируется сразу по девятнадцати классам МКТУ, охватывающим обширный спектр товаров и услуг: от фармацевтических препаратов и металлоизделий до музыкальных инструментов и услуг общественного питания.

Напомним, что в марте 2022 года французский холдинг LVMH, в состав которого входит Louis Vuitton, объявил об уходе с российского рынка. Тогда же были закрыты магазины косметики Sephora. Позже российское подразделение Sephora было продано его генеральному директору Евгению Дроздову, и магазины вновь открылись под брендом «Иль де Ботэ».

Ранее Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков, принадлежащих швейцарской часовой компании Rolex. Регистрация будет действовать до 2034 года. Компания подавала заявки на словесные обозначения Triplock и Sea-Dweller в декабре прошлого года. Официальное решение о регистрации указанных товарных знаков было вынесено российским ведомством в октябре текущего года.