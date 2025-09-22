Conde Nast подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Vogue

Издательский дом Conde Nast подал заявку на регистрацию товарного знака Vogue в России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно информации ведомства, заявка была подана 18 сентября 2025 года из Франции. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации, включающим научные инструменты, приложения, журналы, печатную продукцию, фотографии, рекламные и бизнес-услуги, образовательные и развлекательные услуги, а также предоставление файлов.

5 сентября 2025 года, американская компания Advance Magazine Publishers, владеющая издательским домом Conde Nast, подала заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler в Роспатенте. 10 сентября компания также подала заявку на регистрацию товарного знака GQ.

Напомним, что в апреле 2022 года издательский дом Conde Nast, выпускавший журналы Vogue, GQ, Glamour и Tatler, заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.