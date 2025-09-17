Компания Renault не смогла зарегистрировать товарный знак в России

Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России. По данным электронной базы Международного Бюро ВОИС, с которыми ознакомились РИА «Новости», у французской компании есть несколько недель на ответ на уведомление экспертизы.

В октябре 2024 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Reno» для продажи и производства авто. В апреле 2025 года Роспатент вынес предварительное решение об отказе.

По словам Алины Акиншиной, генерального директора компании «Онлайн Патент», Renault может лишиться возможности регистрации товарного знака, если не предоставит ответ в Роспатент в течение нескольких недель. Отказ в регистрации мог быть вынесен из-за выявления более раннего товарного знака, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Спорный знак принадлежит Renault, однако в новой заявке компания указала адрес, который не соответствует ранее внесённому в российские государственные реестры. После внесения изменений в запись в Государственном реестре товарных знаков основание для отказа может быть снято.