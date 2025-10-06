Durex и Vanish исчезнут с полок популярного магазина
«Лента» прекращает поставки товаров Reckitt из-за неприемлемых цен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Ploshikhina
Российская розничная сеть «Лента» полностью прекращает закупки товаров у международного производителя бытовой химии Reckitt. Официальное заявление по этому поводу распространила пресс-служба ретейлера.
«Лента» разрывает контракт с международным производителем Reckitt, под чьим управлением находятся следующие бренды: пятновыводители Vanish, чистящие средства для стиральных машин Calgon и освежители воздуха Air Wick», — заявили в пресс-службе сети.
В компании пояснили, что решение было принято после длительных переговоров, в ходе которых производитель отказался пересматривать коммерческие условия. По словам представителей «Ленты», компания Reckitt требовала от ретейлера продавать её продукцию по ценам, которые подразумевали отрицательную наценку до 20%. В пресс-службе добавили, что такая модель вынуждала сеть компенсировать собственные убытки за счёт бонусов от поставщика. В связи с этим в ближайшие недели продукция брендов Vanish, Calgon и Air Wick исчезнет с полок всех гипермаркетов сети по всей стране.
Речь идёт также и о таких популярных брендах, как Durex, Cillit Bang и Veet.
Ранее Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков, принадлежащих швейцарской часовой компании Rolex. Права на товарные знаки «Triplock» и «Sea-Dweller» будут охраняться на территории России до 2034 года. Заявки на регистрацию данных обозначений были направлены компанией в декабре прошлого года, а решение об их внесении в реестр Роспатент принял в октябре текущего.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.