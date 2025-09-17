Российский офис Chery опроверг планы ухода компании с рынка РФ

Китайский автопроизводитель Chery не собирается уходить с российского рынка. Как сообщили в пресс-службе российского офиса компании «Чери Автомобили Рус», бренд продолжит свою деятельность в стране.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка», — заявила руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская «Газете.ru».

Это заявление стало ответом на публикацию японского агентства Nikkei Asia, которое со ссылкой на проспект компании для Гонконгской биржи сообщило о намерении автопроизводителя практически полностью свернуть операции в России к 2027 году.

Согласно документам, поданным для первичного публичного размещения акций (IPO), Chery планирует привлечь до 1,2 миллиарда долларов. В проспекте указывалось, что сокращение присутствия на российском рынке должно продемонстрировать соответствие международным санкциям и экспортному контролю. При этом отмечается, что Россия остаётся крупнейшим иностранным рынком для компании: в прошлом году на неё пришлось 26% общей выручки, а годом ранее — 17,7%.