Регион
17 сентября, 11:33

Российский офис Chery опроверг планы ухода компании с рынка РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THINK A

Китайский автопроизводитель Chery не собирается уходить с российского рынка. Как сообщили в пресс-службе российского офиса компании «Чери Автомобили Рус», бренд продолжит свою деятельность в стране.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка», — заявила руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская «Газете.ru».

Это заявление стало ответом на публикацию японского агентства Nikkei Asia, которое со ссылкой на проспект компании для Гонконгской биржи сообщило о намерении автопроизводителя практически полностью свернуть операции в России к 2027 году.

Согласно документам, поданным для первичного публичного размещения акций (IPO), Chery планирует привлечь до 1,2 миллиарда долларов. В проспекте указывалось, что сокращение присутствия на российском рынке должно продемонстрировать соответствие международным санкциям и экспортному контролю. При этом отмечается, что Россия остаётся крупнейшим иностранным рынком для компании: в прошлом году на неё пришлось 26% общей выручки, а годом ранее — 17,7%.

Напомним, что слухи о возможном уходе автопроизводителя Chery с российского рынка появились в Сети сегодня. Это решение якобы было связано с необходимостью обхода действующих санкций и предполагает перенос торговых площадок компании в Гонконг.

Алиса Хуссаин
