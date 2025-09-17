Владимир Путин
17 сентября, 10:43

СМИ сообщили об уходе бренда Chery из России в 2027 году

Автобренд Chery уйдет из России ради обхода санкций и размещения своих торговых площадок в Гонконге. Об этом сообщило агентство Nikkei.

Как передаёт инсайдер, компания рассчитывает привлечь порядка 1,2 миллиарда долларов, что может стать рекордной суммой для автомобильного желаемого ими сектора в текущем году. Согласно инвестодокументам, львиная доля привлечённого капитала будет направлена на исследования, разработки и масштабирование производства электромобилей и машин с гибридными силовыми установками. Приблизительно 20% от общей суммы финансирования компания планирует использовать для усиления своих международных операций за пределами КНР.

Первый летающий автомобиль Chery преодолел тестовую дистанцию в 80 км
Первый летающий автомобиль Chery преодолел тестовую дистанцию в 80 км

Ранее Life.ru рассказывал, что автолюбителей предупредили о подорожании некоторых «китайцев» в России. В их число войдут китайских Chery, Belgee, GAC и российского Sollers.

