СМИ сообщили об уходе бренда Chery из России в 2027 году

Автобренд Chery уйдет из России ради обхода санкций и размещения своих торговых площадок в Гонконге. Об этом сообщило агентство Nikkei .

Как передаёт инсайдер, компания рассчитывает привлечь порядка 1,2 миллиарда долларов, что может стать рекордной суммой для автомобильного желаемого ими сектора в текущем году. Согласно инвестодокументам, львиная доля привлечённого капитала будет направлена на исследования, разработки и масштабирование производства электромобилей и машин с гибридными силовыми установками. Приблизительно 20% от общей суммы финансирования компания планирует использовать для усиления своих международных операций за пределами КНР.