Автолюбителей предупредили о подорожании некоторых «китайцев» в России

За первую половину сентября в России выросла стоимость на автомобили ряда брендов — китайских Chery, Belgee, GAC и российского Sollers. Об этом сообщило издание «Автостат».

Так, например, кроссоверы компании GAC в среднем подорожали на 100-150 тысяч рублей, это коснулось всех версий GS3 и GS8, кроме стартовых. Менее критичная ситуация с Tiggo 4 PRO, выпускаемым брендом Chery. Его стоимость возросла всего на 10 тысяч рублей в комплектации Family, и на 15 тысяч для версии Style.

Похожие изменения коснулись ценообразования на популярные кроссоверы бренда Belgee. Например, популярная на данный момент версия X70 стала дороже на 20 тысяч рублей. А компания Sollers теперь продаёт модель Argo в исполнении 3,5Т на 80 тысяч рублей дороже. Вариант «Профи», выпускаемый Ульяновским автозаводом, также сменил ценник и теперь обходится автомобилистам на 50-149 тысяч дороже.