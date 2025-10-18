Россияне ринулись в «порнотуры»

Россияне начали летать в «порнотуры»: как пишет SHOT, парочки берут туры в тёплые страны, чтобы снимать взрослый контент на пляжах, и потом зарабатывают на его распространении.

По данным телеграм-канала, актёры-«любители» покупают путёвки на курорты Таиланда, Турции, Индонезии. Отдыхают и заодно делают много контента 18+ в общественных местах, а потом заливают его на разные порноплощадки, получая с этого до двух миллионов рублей в месяц.

Но у всего этого «райского» отдыха есть нюанс. В жарких странах также существует уголовная ответственность за производство порно. И если секс-работники попадутся на своих непотребствах под пальмой, то их могут серьёзно наказать. А по прилёте в Россию развратным туристам грозит штраф на сумму до 600 тысяч рублей и колония на 6 лет.