Россияне бросились закалывать мошонки ботоксом

В России вырос спрос на скротокс — мужчины колют ботокс в половые органы для бьютификации «хозяйства». О тренде сообщает SHOT.

Как говорят врачи, скротокс помогает улучшить состояние половых органов, а также разглаживает морщинки и регулирует потоотделение. Эффект — уже после первого раза и сохраняется на 4–6 месяцев. Но специалисты предупреждают, что процедура показана не всем и делается строго после консультации. Если всё пройдёт успешно, клиентам рекомендуют повторять сеансы каждые пять месяцев для поддержания эффекта.

Но есть и неприятный минус: может снизиться чувствительность и качество сексуальных ощущений. Негативно влияет процедура на качество спермы и фертильность.

На Западе скротокс (scrotox, от англ. scrotum — мошонка) более популярен, чем в России. Как рассказал Life.ru пластический хирург, приверженцы этой процедуры таким образом борются со складками и морщинами в области яичек, пытаются визуально увеличить мошонку, а вместе с этим поднять самооценку.

