Вирус чикунгунья сразил россиян на Сейшелах

Вирус чикунгунья добрался до Сейшел — SHOT сообщает о нескольких случаях заболевания среди российских туристов.

Так, несколько граждан после отдыха на райских островах почувствовали симптомы, которые наблюдаются при чикунгунье. У всех одна история: укусили комары, никто этому не придал значения. А потом в первые дни заражения началась сильная ломота во всех суставах, было мучительно двигаться, поднялась температура до 39–40 °C, появилась жуткая головная боль.

Туристы поделились, что лежать было невозможно из-за боли. Одна из россиянок утверждает, что у неё опухла нога, которую покусали комары, она с трудом смогла надеть обувь. Симптомы у отдыхавших проявились после возвращения домой.

На Сейшелах ранее не было ни одного официального случая заражения чикунгуньей. Расстояние между островами и Мальдивами, где в последний раз были случаи лихорадки, — 2200 км.