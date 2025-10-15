Сектор Газа
Пентагон пообещал Киеву огневую мощь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dana Creative Studio

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения. Министр подчеркнул, что европейские страны берут на себя обязательства по закупке американского оружия для ВСУ. Об этом сообщает CNN.

«Огневая мощь - вот что идёт [на Украину]», — заявил Хегсет, не уточнив, идёт ли речь о поставке «Томагавков».

Несмотря на активное обсуждение военной поддержки, вопрос о передаче дальнобойных ракет пока не включён в повестку дня встречи НАТО в Брюсселе, указано в статье. Хотя ракетные системы остаются ключевым аспектом укрепления обороны, их обсуждение отложено.

Ранее в США заявляли о возможных логистических и оперативных сложностях в связи с поставками «Томагавков» на Украину. Остаётся неясным объём возможных поставок, вопросы безопасного хранения ракет на украинской территории, а также стратегические последствия от применения ограниченного их количества.

