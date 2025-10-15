Сектор Газа
15 октября, 16:57

На Ямале лодка с людьми затонула после столкновения с баржей, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vasilenia

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьёзное происшествие на водном транспорте, в результате которого два человека погибли и один пропал без вести. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент случился в акватории реки Обь около посёлка Панаевск, где баржа теплоходного состава столкнулась с моторной лодкой, в которой находились три человека. По информации Уральской транспортной прокуратуры, лодка пыталась обойти теплоходный состав с правой стороны, но попала под корму баржи и затонула.

Спасатели обнаружили тела двух погибших, поиски третьего пассажира продолжаются. Начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта.

В Перми 15-летний подросток пропал после столкновения лодки с гидроциклом

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области погиб при сборе клюквы у озера Тумба — несчастный случай произошёл в момент, когда он уже погрузил собранные ягоды в лодку и направлялся к противоположному берегу. Тело мужчины и его плавсредство были обнаружены и доставлены на берег после срабатывания спутниковой системы оповещения о длительном отсутствии связи.

