Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги с отвязанной банковской карты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который существенно ограничит возможности сервисов по автоматическому списанию денежных средств с банковских карт. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно принятому документу, после того как пользователь удаляет банковскую карту из личного кабинета сервиса, платформа теряет право на автоматическое списание средств. Продавцы цифровых подписок обязаны обеспечить клиентам простой механизм отказа от использования сохранённых платёжных реквизитов, включая возможность электронного уведомления.

Ранее сервис «Смотрёшка» списал со счёта россиянки 20 тысяч рублей без её согласия. Изначально она оформила простую подписку за 299 рублей, но потом к её счёту ненавязчиво приросли ещё три платных пакета. Пострадавшая тут же обратилась в поддержку — там ей представили списание как «эксклюзивное предложение».