Умер раненый после атаки ВСУ мирный житель Брянской области

В Брянской области мужчина, пострадавший во время атаки FPV-дронов на село Брахлов Климовского района, скончался от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Семье погибшего будет оказана необходимая материальная и психологическая поддержка.

«К сожалению, раненый при атаке укронацистов в селе Брахлов Климовского района мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали всё возможное, но ранения были слишком серьёзными», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 октября над Россией сбили 59 беспилотников. Над Ростовской областью – 17, ещё 12 дронов уничтожили над Волгоградской областью, 11 – над Белгородской. Девять беспилотников перехватили над Воронежем, четыре – над Крымом. По одному аппарату ликвидировали в Брянской, Курской и Орловской областях