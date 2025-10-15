Путин поручил до конца года утвердить план по миграционной политике

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца текущего года утвердить план мероприятий, направленных на реализацию концепции миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале публикования правовых актов.

«Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учёта, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции», — сказано в тексте документа.

Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Её реализация должна привести, в частности, к созданию условий для возвращения из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Власти также намерены содействовать переезду в Россию иностранцев, придерживающихся традиционных ценностей. Пребывание на территории РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов, напротив, будет ограничиваться. Кроме того, планируется обязать работодателей обеспечивать правовое сопровождение трудовых мигрантов в России.

Для контроля в сфере миграции российские власти намерены активно внедрять современные инструменты, включая информационные технологии и биометрические данные. В России ставят задачу снизить число детей иностранных граждан, не посещающих школы. Кроме того, в РФ будут бороться с появлением этнических анклавов и маргинализацией мигрантов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах, однако главным условием их нахождение на территории страны должно стать уважение и исполнение законов РФ. По его словам, российские власти осведомлены о возникающих проблемах, которые озвучиваются и гражданами РФ, и эти вопросы находятся в центре внимания властей. Он также добавил, что представители Таджикистана информированы о сложностях, касающихся их граждан в России, и на уровне административных органов ведётся совместная работа с российскими партнёрами.