Холостяцкий расклад: Четыре совета, которые избавят вас от переплат за продукты

Зачастую готовить одному бывает невыгодно: если готовить много, блюда могут испортиться, а если немного — тратится много времени. Консультант по личным финансам Александр Патешман рассказал подписчикам Life.ru, как не переплачивать за еду в супермаркете, если живёшь один.

«Если есть такая возможность, лучше использовать бизнес-ланч на работе и дома — приобретать готовую еду. Обычно она имеет ограниченный срок годности: два-три дня. Если вечером возвращаетесь домой, зайдите в магазин. Часто там можно найти товары со значительными скидками — из-за окончания срока годности. Если срок истекает сегодня или завтра, их можно взять на следующий день, чтобы не ходить дважды», — советует эксперт.

Специалист рекомендует выбирать любимые категории готовой еды в тех же магазинах и предъявлять карту программы лояльности. Она может дать дополнительную скидку до 30%, а при покупке товаров с истекающим сроком — на 50% дешевле. Часто дополнительно можно получить кэшбэк до 30%. Также есть банковские карты с кэшбэком на определённые магазины и категории товаров

Собеседник Life.ru предлагает готовить еду заранее на выходные. Можно приглашать друзей, а на следующей неделе — ходить к ним в гости. Если готовите блюдо, сразу разделяйте его на порции и замораживайте то, что не планируете есть в ближайшие дни. Это позволит всегда иметь под рукой готовый уровень качественной еды, уменьшит риск порчи и сэкономит время. Важно, чтобы приготовленная еда была разделена и запакована в морозильник — так вы сможете быстро разогреть то, что нужно.

Быстрая доставка роллов, пиццы и подобных блюд зачастую приводит к перерасходу — половина остаётся невкусной. Особенно если есть привычка заказывать на несколько человек, а есть будете только вы. Это неэкономично. Рекомендуется выбрать магазин поблизости с хорошим выбором готовой еды, поучаствовать в программах лояльности и следить за скидками по банковским картам. Так можно значительно снизить расходы.

Планируйте свои дни так: утром — кофе дома, а обед лучше брать в офисе бизнес-ланч. Это гораздо дешевле и удобнее. Особый случай, если у вас есть ограничения по здоровью, тогда лучше готовить еду на всю неделю и сразу её замораживать. Это позволяет контролировать качество, снизить количество жирного и солёного, а также обеспечить рацион, соответствующий вашим потребностям. В таком случае деньги, скорее всего, уйдут примерно так же, как при покупке бизнес-ланча. Александр Патешман Консультант по личным финансам

