ФАС выяснит причины резкого подорожания селёдки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности последних скачков цен на рыбу на российском рынке, о чём ТАСС проинформировали в пресс-службе ведомства.

В ФАС подчеркнули, что это не первое их вмешательство в ситуацию с рыбным рынком. Ранее служба уже проводила детальный разбор структуры ценообразования для наиболее востребованных видов рыбы, включая тихоокеанскую сельдь. По результатам того анализа было установлено, что основной удар по конечной стоимости наносит длинная цепь посредников, стоящих между непосредственно рыбодобытчиком и конечным розничным продавцом.

В ведомстве констатировали, что в логистической цепочке может насчитываться до шести промежуточных звеньев, причём их наценка порой достигает от 5 до 50 процентов. Таким образом, было отмечено, что в процессе движения от вылова до прилавка итоговая цена рыбной продукции способна увеличиться в диапазоне от двух до трёх с половиной раз.

Антимонопольная служба уточнила, что в рамках текущей проверки они изучают законность недавнего изменения ценовых показателей. Служба уже инициировала запросы информации в адрес 37 компаний, занимающихся добычей водных биоресурсов, включая горбушу, минтай, треску, пикшу и ту же тихоокеанскую сельдь. В настоящее время ФАС России скрупулезно анализирует предоставленные данные, касающиеся первичной переработки, сведений о покупателях, объёмов реализованной продукции, фактических объемов вылова и производства, а также детальной структуры себестоимости. В заключение было заявлено, что при выявлении нарушений ФАС намерена оперативно применить соответствующие меры антимонопольного реагирования.

Напомним, средняя цена сельди в России поднялась почти на 30%. В октябре 2025 года розничная цена на сельдь составила 375 рублей за килограмм, увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что оптовые цены на этот продукт снижаются: в оптовом сегменте Центральной России атлантическая сельдь подешевела на 14%, достигнув отметки в 185 рублей за килограмм.