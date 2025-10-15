Сектор Газа
Регион
15 октября, 05:18

Средняя стоимость сельди в России выросла почти на 30%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Средняя цена сельди в России поднялась почти на 30%. Об этом стало известно из данных Росстата.

Как передаёт газета «Известия», в октябре 2025 года розничная цена на сельдь составила 375 рублей за килограмм, увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что оптовые цены на этот продукт снижаются: в оптовом сегменте Центральной России атлантическая сельдь подешевела на 14%, достигнув отметки в 185 рублей за килограмм.

«Розничная стоимость сельди и других видов рыб на полке увеличивается из-за роста издержек на логистику, хранение и переработку», — сообщил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Ранее Life.ru сообщал, что в России красная икра подешевела впервые с декабря 2024 года. Снижение цены до 9,2 тысяч рублей за кг вызвано прошлогодним дефицитом лосося. Ожидается, что в этом году улов вырастет на треть, что позволит насытить рынок и снизить цены.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

