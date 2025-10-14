Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 17:03

Мировой спрос на шоколад обрушился, несмотря на снижение цен на какао

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Мировой рынок шоколада переживает устойчивое падение потребительского спроса, которое не остановилось даже после нормализации цен на какао-бобы и активного использования производителями более дешевых растительных альтернатив. О новой реальности на рынке сладостей сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объёму]? Не думаю», — отметила директор консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс.

По словам аналитиков, хотя фьючерсы на какао и снизились вдвое с рекордных значений декабря, компании до сих пор распродают запасы, созданные в период максимальных цен. Последствия кризиса уже ощутили на себе конечные покупатели: так, в Северной Америке за год продажи шоколадных конфет обрушились на 21%. Старший аналитик нидерландского банка Rabobank Джулия Бюх констатирует, что отрасль вступает в эру новой нормы с высокими издержками, которая требует от всех ее игроков постоянной адаптации.

Нам лгали? Горький шоколад оказался ничуть не полезнее молочного. Развенчан главный миф
Нам лгали? Горький шоколад оказался ничуть не полезнее молочного. Развенчан главный миф

Ранее стало известно, что в России стоимость красной икры впервые показала снижение, начиная с декабря прошлого года. Падение цен на икру до 9,2 тыс. рублей за кг связано с прошлогодним дефицитом лосося. В ассоциации рыбохозяйственных предприятий прогнозируют, что в этом году улов вырастет на треть, что позволит насытить рынок.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar