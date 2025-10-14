Мировой спрос на шоколад обрушился, несмотря на снижение цен на какао

Мировой рынок шоколада переживает устойчивое падение потребительского спроса, которое не остановилось даже после нормализации цен на какао-бобы и активного использования производителями более дешевых растительных альтернатив. О новой реальности на рынке сладостей сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объёму]? Не думаю», — отметила директор консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс.

По словам аналитиков, хотя фьючерсы на какао и снизились вдвое с рекордных значений декабря, компании до сих пор распродают запасы, созданные в период максимальных цен. Последствия кризиса уже ощутили на себе конечные покупатели: так, в Северной Америке за год продажи шоколадных конфет обрушились на 21%. Старший аналитик нидерландского банка Rabobank Джулия Бюх констатирует, что отрасль вступает в эру новой нормы с высокими издержками, которая требует от всех ее игроков постоянной адаптации.

