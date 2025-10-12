Валдайский форум
12 октября, 19:31

Нам лгали? Горький шоколад оказался ничуть не полезнее молочного. Развенчан главный миф

Обложка © freepik

Тёмный шоколад не отличается от молочного по своим полезным качествам, утверждение об обратном является лишь маркетинговым ходом производителей. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на исследование учёных.

Исследователи подтвердили, что флаванолы в какао действительно могут снижать давление, поэтому тёмный шоколад гипотетически должен считаться безопаснее. Однако, как утверждается в статье, содержащееся в любом шоколаде огромное количество жиров и сахара нивелируют всю возможную пользу. Поэтому нет никакого смысла выбирать сладкий продукт, основываясь на его мнимой «безвредности».

Учёные напомнили, что шоколад не причинит вреда только в том случае, если его потребляют в небольшом количестве после основного приёма пищи и, по возможности, не каждый день.

Ранее журнал The Lancet сообщил, что основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Рекомендации по питанию устанавливают лимит в 15 граммов красного мяса в день. Ежедневное меню должно содержать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует включать 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса.

Татьяна Миссуми
