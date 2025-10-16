Сектор Газа
16 октября, 03:14

При смене УК жильцы могут получить двойные квитанции за ЖКУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В некоторых случаях собственники жилья получают два счёта за одни и те же коммунальные услуги. Доцент кафедры финансового контроля РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин сообщил агентству «Прайм», что одна из причин — смена управляющей компании, когда прежняя продолжает выставлять квитанции.

Подобные ситуации появляются из-за несвоевременного обновления баз данных или слабой координации между УК. Некоторые компании разделяют единую услугу на компоненты и отражают её одновременно в общих расходах и отдельной строкой. В отдельных квитанциях встречаются несуществующие позиции или технические ошибки при начислении.

Для предотвращения переплат рекомендуется внимательно проверять каждую позицию, сопоставлять суммы с предыдущими периодами, пользоваться официальными платформами и требовать пересчёта у управляющей компании. Если проблема не устраняется, следует обращаться в жилинспекцию или прокуратуру.

А ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта 2026 года перенести срок оплаты коммунальных услуг станет невозможно. Организация графика платежей будет согласоваться с датами получения зарплат у большинства россиян. Теперь оплачивать квитанции надо будет 15 числа, этот срок не изменят решения общего собрания собственников или условия договора управления многоквартирным домом.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
