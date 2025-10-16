Подозреваемый в организации пожара в Лос-Анджелесе может получить 45 лет тюрьмы

Жюри присяжных выдвинуло дополнительные обвинения американцу Джонатану Риндеркнехту, которого подозревают в причастности к разрушительному лесному пожару в Лос-Анджелесе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба прокурора центрального округа Калифорнии, уточнив, что ему может грозить до 45 лет лишения свободы.

29-летнего Риндеркнехта задержали 7 октября и обвинили в уничтожении имущества путём поджога. Позже к обвинениям добавились ещё два пункта — поджог лесоматериалов и поджог имущества, используемого в торговле между штатами. По версии следствия, он умышленно устроил пожар в новогоднюю ночь. Первоначальное возгорание удалось потушить, однако, по данным уголовного дела, оно тлело под землёй.

Согласно материалам дела, Риндеркнехт, проживавший раннее в этом районе, после работы в Uber отправился на пешеходную тропу, где совершил поджог. Затем он несколько раз пытался позвонить в службу 911 и сообщил о пожаре, после чего направился вслед за пожарными машинами и снимал на видео их работу.

Напомним, что в январе мощный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса – Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости Голливуда. Огонь распространился на более чем 311 гектаров из-за сильного ветра. В результате пожара была уничтожена большая часть района, погибли 12 человек, сгорело более 6 000 домов и строений, а общий ущерб оценён примерно в 150 млрд долларов.