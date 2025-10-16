Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 06:18

Народной артистке Кларе Новиковой потребовалась экстренная медицинская помощь

Обложка © Wikipedia / DedaSasha

Обложка © Wikipedia / DedaSasha

У 78-летней актрисы Клары Новиковой произошел резкий скачок артериального давления, потребовавший срочного вмешательства врачей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, медики оказывают помощь на месте, стабилизируя состояние народной артистки. Более двадцати лет назад у Новиковой была диагностирована онкология. После успешного лечения артистка продолжает тщательно следить за здоровьем, регулярно проходя обследования из-за риска возможного рецидива заболевания.

Геннадий Хазанов обратился за медицинской помощью после схватки с журналистом
Геннадий Хазанов обратился за медицинской помощью после схватки с журналистом

Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка Ирина Розанова перенесла срочную операцию по замене хрусталика из-за запущенной катаракты, которая практически лишила её зрения на правом глазу. Врачи успешно восстановили зрение с помощью искусственного хрусталика, назначив гормональную терапию и рекомендовав аналогичную операцию на левом глазу, где также обнаружены помутнения.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Клара Новикова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar