Народной артистке Кларе Новиковой потребовалась экстренная медицинская помощь

У 78-летней актрисы Клары Новиковой произошел резкий скачок артериального давления, потребовавший срочного вмешательства врачей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, медики оказывают помощь на месте, стабилизируя состояние народной артистки. Более двадцати лет назад у Новиковой была диагностирована онкология. После успешного лечения артистка продолжает тщательно следить за здоровьем, регулярно проходя обследования из-за риска возможного рецидива заболевания.

Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка Ирина Розанова перенесла срочную операцию по замене хрусталика из-за запущенной катаракты, которая практически лишила её зрения на правом глазу. Врачи успешно восстановили зрение с помощью искусственного хрусталика, назначив гормональную терапию и рекомендовав аналогичную операцию на левом глазу, где также обнаружены помутнения.