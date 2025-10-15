Геннадий Хазанов обратился за медицинской помощью после схватки с журналистом

Геннадий Хазанов, известный российский артист и директор Московского театра эстрады, привлёк к себе внимание общественности после недавнего инцидента с журналистом. 79-летний актёр был запечатлён на видео, где он вступает в словесную перепалку с представителем СМИ и пытается завладеть его телефоном.

В интервью изданию «Абзац» сам артист заявил, что его самочувствие в норме и что он в настоящее время проходит необходимые медицинские процедуры.

Внимание общественности также приковано к вопросу, планирует ли артист эмигрировать из России. Подобные догадки возникли не случайно: некоторое время назад появились сведения, что Хазанов якобы получил почти миллиард рублей от продажи недвижимости в Москве. Представитель звезды Карина Захарова опровергла эту информацию.

Ранее стало известно, что Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданном имуществе. Инцидент произошёл у подъезда дома на Арбате – того самого, где артист якобы недавно избавился от квартиры. Хазанов также отказался комментировать свой возможный отъезд из РФ.