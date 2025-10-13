Хазанов впервые высказался о продаже своей недвижимости. Понятнее не стало

Геннадий Хазанов отказался комментировать появившуюся информацию о продаже своей недвижимости в России. В разговоре с журналистами народный артист не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — ответил он запрос наших коллег с сайта MK.ru.

Также журналисты обратили внимание, что выступления Хазанова пока не отменены, так как их по-прежнему можно найти в расписании афиш на 2025 год.

Напомним, сегодня SHOT сообщил, что Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в столице, заработав на этом более 700 миллионов рублей. Себе артист оставил квартиру на 39 квадратных метров.