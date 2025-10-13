Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 18:43

Хазанов впервые высказался о продаже своей недвижимости. Понятнее не стало

Геннадий Хазанов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Геннадий Хазанов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Геннадий Хазанов отказался комментировать появившуюся информацию о продаже своей недвижимости в России. В разговоре с журналистами народный артист не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», ответил он запрос наших коллег с сайта MK.ru.

Также журналисты обратили внимание, что выступления Хазанова пока не отменены, так как их по-прежнему можно найти в расписании афиш на 2025 год.

Номера проданного Bentley Галкина* стоили в два раза дороже машины
Номера проданного Bentley Галкина* стоили в два раза дороже машины

Напомним, сегодня SHOT сообщил, что Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в столице, заработав на этом более 700 миллионов рублей. Себе артист оставил квартиру на 39 квадратных метров.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Геннадий Хазанов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar