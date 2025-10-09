Валдайский форум
Регион
9 октября, 06:21

Номера проданного Bentley Галкина* стоили в два раза дороже машины

Максим Галкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Государственные регистрационные знаки на автомобиле Bentley Arnage, принадлежавшем комику Максиму Галкину*, оцениваются в сумму около 7 миллионов рублей, что больше чем в два раза превышает стоимость самой машины. Такие данные приводит РИА «Новости», изучив соответствующие документы.

Рыночная стоимость подержанного Bentley Arnage аналогичной модели составляет от 2,3 до 4,5 миллиона рублей, причём в настоящее время в России продаётся всего четыре таких автомобиля. В документах указано, что на автомобиле Галкина* были установлены так называемые «зеркальные» номера с тремя буквами «О».

В январе текущего года была произведена замена государственных регистрационных знаков с формулировкой «взамен утраченных или пришедших в негодность», а спустя два месяца автомобиль сменил собственника и государственный номер. По данным открытых источников, аналогичные номерные знаки с новым кодом московского региона в настоящее время предлагаются к продаже по цене свыше 7,4 миллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что Галкин* владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с 2003 года, но в марте текущего года транспортное средство было продано, одновременно сменив государственные регистрационные знаки.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Алиса Хуссаин
