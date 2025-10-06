Стало известно, сколько заработал Галкин* за продажу раритетного Bentley Arnage

Артист Максим Галкин* мог выручить от продажи своего роскошного автомобиля Bentley Arnage свыше пяти миллионов рублей, считает автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, стоимость машины повышается, учитывая тот факт, что им владели сам Галкин* и его супруга Алла Пугачёва.

«Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошёлся новому владельцу свыше пяти миллионов рублей. Уникальная история автомобиля является большой ценностью на рынке коллекционных машин», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Ранее стало известно, что Максим Галкин* избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел свыше 20 лет. Стоимость подобных автомобилей варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что на сегодня в РФ на продажу выставлены всего четыре подержанных Bentley Arnage.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.