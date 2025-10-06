Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 12:02

Стало известно, сколько заработал Галкин* за продажу раритетного Bentley Arnage

Эксперт Попов: Галкин* мог получить более 5 млн рублей за продажу Bentley Arnage

Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Артист Максим Галкин* мог выручить от продажи своего роскошного автомобиля Bentley Arnage свыше пяти миллионов рублей, считает автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, стоимость машины повышается, учитывая тот факт, что им владели сам Галкин* и его супруга Алла Пугачёва.

«Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошёлся новому владельцу свыше пяти миллионов рублей. Уникальная история автомобиля является большой ценностью на рынке коллекционных машин», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Ранее стало известно, что Максим Галкин* избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел свыше 20 лет. Стоимость подобных автомобилей варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что на сегодня в РФ на продажу выставлены всего четыре подержанных Bentley Arnage.

У компании брата Галкина* отозвали патент на боевой модуль за неуплату пошлины
У компании брата Галкина* отозвали патент на боевой модуль за неуплату пошлины

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar