Экс-полицейский и сотрудник банка похитили выплаты вдовы бойца СВО

В Красноярском крае бывший участковый полиции и сотрудник банка подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Бывший полицейский и сотрудник банка украли выплаты вдовы бойца СВО в Красноярском крае. Видео © Telegram / Следком

«Фигуранты задержаны. Бывшему участковому полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В октябре 2024 года полицейский и сотрудник банка, зная о гибели жителя Козульского района и положенных его супруге выплатах, убедили женщину под видом займа передать денежные средства. 17 января 2025 года она получила наличные через банк и передала участковому полиции 2 миллиона рублей. Полицейский распорядился деньгами по своему усмотрению и не планировал их возвращать.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения и пособничестве. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что житель Анадыря, ранее отбывавший срок в тюрьме, подозревается в хищении более 3 миллионов рублей с банковской карты участника специальной военной операции. Мужчина получил доступ к личному кабинету бойца в банковском приложении и похитил денежные средства.